За сбор каких данных самозанятому нужно отчитываться перед Роскомнадзором
С 30 мая 2025 года в силу вступили новые требования к работе с персональными данными, а также увеличиваются штрафы за нарушения новых норм. Следовать предписаниям должны не только организации и ИП, но и самозанятые специалисты. Они также обязаны сообщить о сборе и хранении данных клиентов.
Существует три группы персональных данных:
основные — ФИО, адрес, телефон, адрес электронной почты и т. д.;
специальные — национальность, политические или религиозные убеждения, сведения о здоровье, личной жизни и т. д.;
биометрические — группа крови, цвет глаз, отпечатки пальцев, ДНК и т. д.
Самозанятый обязан уведомить Роскомнадзор, если он работает с любым представленным типом данных. С 30 мая 2025 г. закон предусматривает подачу уведомления до начала обработки данных, а не после старта, как было ранее.
Также заранее самозанятый обязан предупредить об этом своих клиентов.
Если обработка осуществляется в ручном формате — самозанятый заполняет бумажные журналы и хранит анкеты в архивах, то направлять уведомление в РКН не нужно!
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Комментарии3
Интересно, как вытрясти эти персданные из клиентов, допустим, пекаря?
а зачем их вытрясать?
И началось тут дрипер, турцер, дурцер, верцер, нарцер, верцер, первозал шышк с перцем первалит!