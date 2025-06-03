За сбор каких данных самозанятому нужно отчитываться перед Роскомнадзором

Самозанятые так же, как организации и ИП, обязаны зарегистрироваться в реестре Роскомнадзора и подать уведомление о том, что они собирают и хранят персональные данные клиентов. Рассказываем, за какие персданные надо отчитываться, а когда это можно не делать.

С 30 мая 2025 года в силу вступили новые требования к работе с персональными данными, а также увеличиваются штрафы за нарушения новых норм. Следовать предписаниям должны не только организации и ИП, но и самозанятые специалисты. Они также обязаны сообщить о сборе и хранении данных клиентов.

Существует три группы персональных данных:

основные — ФИО, адрес, телефон, адрес электронной почты и т. д.;

специальные — национальность, политические или религиозные убеждения, сведения о здоровье, личной жизни и т. д.;

биометрические — группа крови, цвет глаз, отпечатки пальцев, ДНК и т. д.

Самозанятый обязан уведомить Роскомнадзор, если он работает с любым представленным типом данных. С 30 мая 2025 г. закон предусматривает подачу уведомления до начала обработки данных, а не после старта, как было ранее.

Также заранее самозанятый обязан предупредить об этом своих клиентов.

Если обработка осуществляется в ручном формате — самозанятый заполняет бумажные журналы и хранит анкеты в архивах, то направлять уведомление в РКН не нужно!

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