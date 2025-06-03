Доля альтернативных платежей выросла до 23%

Покупатели стали чаще платить в магазинах QR-кодами, биометрией и смартфонами с NFC.

За год объемы альтернативных платежей выросли на 16%. Например, это может быть «оплата улыбкой» по биометрии, QR-кодом или с помощью смартфона с NFC-модулем.

В 2024 году доля таких платежей по отношению к общему числу составила около 20%, а к 2025 году увеличилась до 23%. Чаще все «улыбкой» и QR-кодом платят жители Москвы, Свердловской области, Татарстана, Ханты-Мансийска.

Среди альтернативных способов платежей QR-коды и NFC на первом месте: их доли составили 13,5% и 9,2% соответственно.

«Альтернативные способы оплаты наиболее активно используют люди от 18 до 44 лет. У них на данный способ оплаты приходится больше четверти объема трат», — сказано на сайте Сбербанка.

Молодежь от 18 до 24 лет выбирает платить QR-кодами, а россияне в возрасте от 35 до 44 лет предпочитают прикладывать смартфон к терминалу.

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