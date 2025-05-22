8 функций платежных систем, которые помогают увеличить доход

Какие бывают платежные системы и почему важно сделать правильный выбор
Когда клиент оплачивает товар или услугу онлайн, он использует электронную платежную систему — специальное программное обеспечение, которое безопасно переводит деньги продавцу. Платежная система связывает все стороны сделки: клиента, продавца, банки, а иногда и регулирующие органы. Она отвечает за то, чтобы оплата прошла без сбоев.
Есть два основных типа платежных систем для онлайн-продаж:
Банковский интернет-эквайринг. Это сервисы, позволяющие принимать оплату напрямую с банковских карт. Они подходят компаниям с налаженным бизнесом и стабильной аудиторией, которая привыкла к оплате картами.
Платежные агрегаторы. Позволяют принимать множество видов оплаты: банковскими картами, смартфоном, через электронные кошельки и т. д. Помогают бизнесу быстро подключить разные методы приема денег, повышая конверсию среди разных категорий клиентов.
Выбор подходящей платежной системы — важное решение для любого онлайн-бизнеса. Неправильно выбранная система может привести к потере клиентов или увеличению расходов на комиссии. Например, если у покупателя нет удобного способа заплатить за ваш товар, он может уйти к конкуренту.
Также обращайте внимание на дополнительные функции, в том числе настройку внешнего вида платежной страницы, автоматические отчеты и аналитику. Это не просто удобства, а инструменты, которые реально влияют на доход компании.
В следующем разделе расскажем о функциях платежных систем, которые позволяют не только принимать деньги, но и помогают компании расти и зарабатывать больше.
Функции платежных систем, которые помогают компании увеличивать доход
Поддержка разных способов оплаты
Важно предоставить клиенту свободу выбора. Каждый покупатель предпочитает свой способ оплаты: кто-то пользуется банковскими картами, кто-то электронными кошельками, а кто-то рассчитывается со смартфона через SberPay, MirPay и т. д.
Если бизнес предоставляет один–два варианта оплаты, есть риск потерять часть аудитории. Например, потенциальный покупатель уже наполнил корзину, но видит, что оплатить через его привычный кошелек нельзя — с большой вероятностью он уйдет к другому продавцу. А когда система позволяет выбрать из разных вариантов, шанс завершения покупки растет.
Для компании преимущество еще и в том, что клиент, получивший опыт удобной оплаты, скорее всего, вернется за повторной покупкой. К тому же лояльные покупатели активнее реагируют на новые предложения, акции и запуск новых продуктов — продавать им проще и дешевле.
Процессинг Миксплат — удобное и надежное платежное решение для бизнеса и НКО. Система позволяет принимать банковские карты, СБП, мобильные и онлайн-платежи, что помогает увеличить конверсию и снизить число незавершенных заказов.
Автоматизация выставления счетов
Платежные системы могут выставлять электронные счета для оплаты. Такой счет — это персонализированная страница, на которой клиент видит описание заказа. Покупатель может оплатить его в любой момент, пока счет действует. Благодаря этому функция оплаты становится доступна даже тем клиентам, которые не готовы заплатить сразу или не завершили покупку на сайте.
Системы позволяют автоматизировать процесс выставления счетов: сформировать, отправить ссылку на оплату клиенту по электронной почте, в мессенджере или через другие каналы коммуникации. Удобно, если срок действия таких счетов можно задавать индивидуально — это позволяет учитывать особенности разных бизнес-процессов. Так как увеличивается срок, в течение которого клиент может оплатить заказ, вероятность покупки возрастает.
Также с помощью этой функции бизнес может принимать оплату без сайта — например, через мессенджеры или социальные сети.
Интеграция с учетными системами и CMS
С помощью интеграции с учетной системой:
Упрощается ведение бухгалтерии — не нужно вручную вносить каждое поступление.
Бизнес видит, кто, когда и на какую сумму заплатил, какие товары пользуются спросом и где есть просрочки.
Менеджеры по продажам могут оперативно отслеживать оплативших и не оплативших клиентов, вовремя реагировать и делать персональные предложения.
Не менее важна и совместимость с движком сайта — CMS (1C-Битрикс, WordPress, OpenCart, Tilda и др.). Не все платежные системы универсальны — иногда требуется доработка или настройка через API.
Быстрая интеграция и «бесшовная» работа данных минимизируют ручной труд, ускоряют анализ, помогают быстрее реагировать на изменения спроса, перераспределять маркетинговый бюджет и в итоге эффективнее обслуживать клиентов. Это повышает их лояльность, увеличивает повторные продажи.
Безопасность и защита данных
Клиент, который сомневается в том, что его личные данные надежно защищены, может просто не завершить покупку. Платежные системы, соответствующие стандартам безопасности, используют шифрование и многоуровневую аутентификацию при обработке транзакций.
Что это дает бизнесу и клиентам:
Все чувствительные данные (номера карт, CVV-коды) не передаются напрямую продавцу и нигде не сохраняются без специальных мер безопасности.
Применение антифрод-модулей блокирует подозрительные транзакции.
Если на сайте видны логотипы известных платежных систем и сертификаты безопасности, количество завершенных покупок увеличивается.
В итоге клиенты более охотно совершают покупки и возвращаются снова, а компания защищает себя от внезапных убытков и репутационных потерь.
Повторные и регулярные (рекуррентные) платежи
С развитием сервисов, работающих по подписке, рекруррентные платежи становятся все более востребованными. Они позволяют клиенту один раз ввести платежные данные, после чего необходимые суммы за списание услуг будут поступать на счет компании автоматически в установленный срок.
Выгоды для бизнеса:
Удобство для клиента. Нет необходимости каждый месяц заново вводить карты или подтверждать платеж.
Увеличение доли постоянных клиентов. Автоматизация процесса удерживает клиентов дольше: чтобы прекратить оплату, нужно предпринять дополнительные действия.
Стабильность доходов. Рекуррентные платежи обеспечивают стабильный поток поступлений. Это упрощает планирование бюджета.
Снижение невыкупов и просрочек. Система может напоминать о платеже или пытаться повторно списать сумму в случае неудачи.
Виджет для приема платежей на сайте
Специальный платежный виджет встраивается прямо на сайт. С его помощью покупатель может совершить оплату, не уходя со страницы с товаром. Это минимизирует риск «брошенной корзины».
Виджет сокращает количество шагов до платежа и повышает конверсию — меньше людей «теряются» между страницами. К тому же он обычно работает на любых устройствах — компьютерах, планшетах и смартфонах. Клиент может легко оплатить покупку с того устройства, которое ему удобнее использовать.
В итоге виджет делает процесс оплаты максимально простым и удобным, помогает повысить количество успешно завершенных покупок.
Аналитика и отчеты
Платежные системы не только принимают деньги, но и помогают владельцам бизнеса следить за финансовыми потоками. Они дают доступ к подробной статистике по всем операциям.
Возможности аналитики и отчетов:
Отслеживание статуса платежей. Видно, какие заказы уже оплачены, а какие еще ожидают оплаты.
Определение наиболее популярных товаров и услуг. Можно понять, что лучше всего продается, и корректировать ассортимент.
Мониторинг конверсии. Компания может анализировать, на каком этапе часто возникают трудности и что мешает завершить покупку.
Аналитика помогает улучшать процессы продаж, своевременно принимать решения для увеличения выручки.
Аналитика Миксплат — это бесплатный инструмент для работы с базой пользователей: география, структура платежей, методы оплаты, конверсии. С помощью отчетов вы легко отследите ключевые показатели по всем способам оплаты, сможете оперативно принимать решения для увеличения выручки и эффективного управления продажами.
Холдирование
С помощью функции холдирования (отложенной оплаты) сумма временно «замораживается» на карте покупателя — деньги не списываются сразу, а переводятся продавцу только после подтверждения заказа. Для покупателя процесс проходит как обычная оплата: средства резервируются на счете без дополнительных действий.
Если заказ отменяется, магазин или сервис может быстро и без комиссии полностью вернуть деньги, не дожидаясь завершения банковских процедур возврата.
Такая функция особенно удобна для сервисов аренды, бронирования отелей, некоторых интернет-магазинов и всех, кому важно предоставить клиенту гибкие условия при оплате заказа.
Миксплат — сервис, который позволяет принимать онлайн-платежи быстро, безопасно и с минимальными затратами. Благодаря подробной аналитике, функциям возвратов и экспорту данных Миксплат помогает эффективнее управлять продажами, оперативно реагировать на потребности клиентов.
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