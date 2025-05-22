8 функций платежных систем, которые помогают увеличить доход

Какие бывают платежные системы и почему важно сделать правильный выбор

Когда клиент оплачивает товар или услугу онлайн, он использует электронную платежную систему — специальное программное обеспечение, которое безопасно переводит деньги продавцу. Платежная система связывает все стороны сделки: клиента, продавца, банки, а иногда и регулирующие органы. Она отвечает за то, чтобы оплата прошла без сбоев.

Есть два основных типа платежных систем для онлайн-продаж:

Банковский интернет-эквайринг. Это сервисы, позволяющие принимать оплату напрямую с банковских карт. Они подходят компаниям с налаженным бизнесом и стабильной аудиторией, которая привыкла к оплате картами. Платежные агрегаторы. Позволяют принимать множество видов оплаты: банковскими картами, смартфоном, через электронные кошельки и т. д. Помогают бизнесу быстро подключить разные методы приема денег, повышая конверсию среди разных категорий клиентов.

Выбор подходящей платежной системы — важное решение для любого онлайн-бизнеса. Неправильно выбранная система может привести к потере клиентов или увеличению расходов на комиссии. Например, если у покупателя нет удобного способа заплатить за ваш товар, он может уйти к конкуренту.

Также обращайте внимание на дополнительные функции, в том числе настройку внешнего вида платежной страницы, автоматические отчеты и аналитику. Это не просто удобства, а инструменты, которые реально влияют на доход компании.

В следующем разделе расскажем о функциях платежных систем, которые позволяют не только принимать деньги, но и помогают компании расти и зарабатывать больше.