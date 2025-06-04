ФАС оштрафовала МТС за необъективную рекламу

Компания МТС заявила, что их домашний интернет – лучший в Москве. ФАС выдала предписание и оштрафовала компанию.

ФАС оштрафовала МТС за распространение ненадлежащей рекламы в поисковой системе. В сообщении утверждалось, что домашний интернет МТС – «лучший в Москве». Но объективных критериев сравнения не было.

В ФАС считают, что такая реклама может способствовать получению необоснованных преимуществ перед конкурентами.

Антимонопольная служба возбудила дело и признала рекламу МТС ненадлежащей. Компании выдано предписание о прекращении нарушения, а за ее размещение назначили штраф в соответствии со ст. 14.3 КоАП.