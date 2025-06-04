В мае-2025 снизились продажи новых импортных авто – Минпромторг

Объем рынка легковых машин сократился на 26%. Темпы уменьшения продаж отечественных авто были ниже, чем импортных.

Продажи новых импортных авто России в мае 2025 года снизились на 43% год к году: до 44,8 тыс. штук. Продажи отечественных авто сократились не так сильно – на 15%, до 57,6 тысячи штук, сообщил Минпромторг.

В целом объем рынка за пять месяцев 2025 года в сегменте легковых автомобилей составил 437 099 шт. Это на 26% меньше, чем год назад. В сегменте легких коммерческих автомобилей было продано 41 677 шт. (-17% год к году), в сегменте грузовых автомобилей – 23 476 шт. (-52% год к году), в сегменте автобусов – 4 262 шт. (-53%).

«Темпы сокращения продаж отечественных моделей остаются ниже, чем иномарок. За месяц реализовано 44,8 тысячи импортных автомобилей (на 43% меньше, чем за май 2024 года) и 57,6 тысячи автомобилей, произведенных в России (на 15% меньше, чем в мае 2024 года)», — говорится в сообщении ведомства.

В мае в легковом сегменте продали 90,7 тыс. новых авто: сокращение в годовом выражении составляет 28%, в месячном – 11%.

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