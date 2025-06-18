Резидентам Сколково положены не только налоговые льготы

У компаний, имеющих статус резидента Сколково, есть преимущества, которые не сводятся только к налоговым послаблениям.

При наличии сколковского статуса:

налог на прибыль — 0%;

налог на имущество — 0%;

освобождение от НДС;

страховые взносы 30% / 15% / 7,6%;

возмещение таможенных платежей.

Также положены и можно рассчитывать:

на шильдик «Сколково» (право использовать название);

микрогранты — до 16 млн руб.;

гранты на доращивание — до 7 млн руб.;

дополнительный бал к гранту Фонда содействия инновациям (ФСИ);

бесплатное получение статуса малой технологической компании (МТК).

Вести деятельности в Сколково можно из любой точки мира, находиться физически или иметь юридический адрес необязательно. Также Сколково не отчуждает интеллектуальную собственность и не участвует в распределении прибыли компании.

Об этом в ходе VIII Всероссийской бухгалтерской конференции «Летняя сессия» рассказал Евгений Баранов — директор по работе с партнерами в международной группе компаний DV Consulting, эксперт по привлечению мер господдержки от ФСИ и инновационного центра Сколково, скаут и ментор проектов ранних стадий частной инвестиционной компании ALHENA.VC.