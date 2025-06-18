Резидентам Сколково положены не только налоговые льготы
При наличии сколковского статуса:
налог на прибыль — 0%;
налог на имущество — 0%;
освобождение от НДС;
страховые взносы 30% / 15% / 7,6%;
возмещение таможенных платежей.
Также положены и можно рассчитывать:
на шильдик «Сколково» (право использовать название);
микрогранты — до 16 млн руб.;
гранты на доращивание — до 7 млн руб.;
дополнительный бал к гранту Фонда содействия инновациям (ФСИ);
бесплатное получение статуса малой технологической компании (МТК).
Вести деятельности в Сколково можно из любой точки мира, находиться физически или иметь юридический адрес необязательно. Также Сколково не отчуждает интеллектуальную собственность и не участвует в распределении прибыли компании.
Об этом в ходе VIII Всероссийской бухгалтерской конференции «Летняя сессия» рассказал Евгений Баранов — директор по работе с партнерами в международной группе компаний DV Consulting, эксперт по привлечению мер господдержки от ФСИ и инновационного центра Сколково, скаут и ментор проектов ранних стадий частной инвестиционной компании ALHENA.VC.
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