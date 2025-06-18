У систем операторов ЭДО и систем хранения электронных документов разные задачи
Владимир Виноградов — технический директор АО «ОВИОНТ ИНФОРМ» в ходе VIII Всероссийской бухгалтерской конференции «Летняя сессия» рассказал про основные задачи систем операторов ЭДО. Это:
согласование, подписание
и отправка документов;
маршрутизация документов
между участниками ЭДО;
получение и подписание документов
подписью получателя;
формирование
технологических документов;
роуминг между операторами ЭДО.
В свою очередь основные задачи систем хранения электронных документов (СХЭД) иные. А именно:
получение документов из различных
источников;
хранение и поиск документов;
«чистка» архива документов;
внесение дополнительной информации
для архивных документов;
сканирование, сохранение и извлечение
сведений из скан-копий;
обеспечение необходимого срока
действительности электронных подписей.
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