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 ЭДО

У систем операторов ЭДО и систем хранения электронных документов разные задачи

Каждая организация должна определиться со способом организации хранения электронных документов.
У систем операторов ЭДО и систем хранения электронных документов разные задачи

Владимир Виноградов — технический директор АО «ОВИОНТ ИНФОРМ» в ходе VIII Всероссийской бухгалтерской конференции «Летняя сессия» рассказал про основные задачи систем операторов ЭДО. Это:

  • согласование, подписание

    и отправка документов;

  • маршрутизация документов

    между участниками ЭДО;

  • получение и подписание документов

    подписью получателя;

  • формирование

    технологических документов;

  • роуминг между операторами ЭДО.

В свою очередь основные задачи систем хранения электронных документов (СХЭД) иные. А именно:

  • получение документов из различных

    источников;

  • хранение и поиск документов;

  • «чистка» архива документов;

  • внесение дополнительной информации

    для архивных документов;

  • сканирование, сохранение и извлечение

    сведений из скан-копий;

  • обеспечение необходимого срока

    действительности электронных подписей.

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