У систем операторов ЭДО и систем хранения электронных документов разные задачи

Каждая организация должна определиться со способом организации хранения электронных документов.

Владимир Виноградов — технический директор АО «ОВИОНТ ИНФОРМ» в ходе VIII Всероссийской бухгалтерской конференции «Летняя сессия» рассказал про основные задачи систем операторов ЭДО. Это:

согласование, подписание и отправка документов;

маршрутизация документов между участниками ЭДО;

получение и подписание документов подписью получателя;

формирование технологических документов;

роуминг между операторами ЭДО.

В свою очередь основные задачи систем хранения электронных документов (СХЭД) иные. А именно: