Минэкономразвития собирается утвердить стандарт общественного капитала предпринимателей

Чтобы оценить не только выручку компаний, но и их вклад в общество, экологию и достижение национальных целей, появится новый стандарт.

Минэкономразвития подготовило проект постановления об общественном капитале бизнеса. Документ стандартизирует подход к оценке нефинансовых показателей предпринимателей. Например, их вклад в благосостояние общества, в благополучие своих сотрудников, участие в социальных и экологических проектах.

Предполагается, что будет четыре варианта оценки с разным числом показателей, которые зависят от размера компаний и уровня раскрытия сведений. Если у предприятие раскрывает только базовую информацию, то показателей будет 35, как и у малого и среднего бизнеса. В случае, когда организация полностью раскрывает сведения, то ее оценят по 44 аспектам. Об этом пишут Известия.

«Это повысит доверие инвесторов, расширит доступ бизнеса к господдержке и сделает российские компании более привлекательными по объективным критериям», — сказала генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева.

В стандарте установят общие правила: что должно входить в отчетность, откуда будут брать данные и как подсчитывать показатели. Таким образом, отчеты будут унифицированы и сопоставимы.

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