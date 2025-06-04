Мосбиржа запускает торги фьючерсами на биткоин с 4 июня 2025 года

Квалифицированные инвесторы смогут купить фьючерсы на акции биржевого фонда, который следит за биткоином.

4 июня 2025 года на Московской бирже будет можно купить фьючерсы на биткоин. Однако такие сделки будут доступны только квалифицированным инвесторам.

Торговый код будет называться IBIT, расчеты проходят в рублях, но корректировка выставляется в долларах за один лот. Инвесторам будет доступна квартальная серия с исполнением контракта в сентябре 2025 года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Мосбиржу.

Важно, что на бирже будет продаваться не сама криптовалюта, а фьючерсы на акции биржевого фонда, который отслеживает биткоин, — iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT).

СПБ Биржа также планирует начать торги расчестными фьючерсами, которые привязаны к цене криптовалют.

Фьючерс представляет собой контракт о покупке или продаже актива по заранее известной цене и в конкретную дату в будущем. Особенность в том, что цена договора со временем не изменится из-за роста или падения актива.

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