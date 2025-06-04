ПСН могут распространить на платежных агентов в муниципальных и городских округах

В муниципальные образования начали объединять сельские местности, поэтому закон о праве платежных агентов применять ПСН в сельской местности не будет действовать на такие объединения. Чтобы это исправить, в Госдуму внесли законопроект.

Заксобрание Нижегородской области внесло в Госдуму законопроект, который даст право применять патентную систему налогообложения (ПСН) банковским платежным агентам (БПА) не только в сельской местности, но и в муниципальных и городских округах.

Авторы проекта отмечают, что в течение последних лет в муниципальные образования объединили все поселения, которые входят в состав района. В результате сельские поселения утратили свой статус.

Например, в Нижегородской области на 1 января 2025 года было 45 муниципальных образованием со статусом муниципальных округов и 6 городских округов. В большинстве случаев в них входят сельские населенные пункты.

«Законопроектом предлагается установить возможность применения ПСН при осуществлении деятельности БПА в сельских населенных пунктах, входящих в состав не только сельских поселений, но и муниципальных и городских округов», — сказано в пояснительной записке.

Ожидается, что изменения повысят доступность финансовых услуг в сельской местности, а также расширят возможности предпринимателей, которые получают дополнительный доход. Например, у ИП на ПСН может быть магазин, в котором он может выдавать клиентам наличные с их карты.

Если законопроект примут, он вступит в силу через месяц, но не раньше очередного периода по ПСН.