ПСН могут распространить на платежных агентов в муниципальных и городских округах
Заксобрание Нижегородской области внесло в Госдуму законопроект, который даст право применять патентную систему налогообложения (ПСН) банковским платежным агентам (БПА) не только в сельской местности, но и в муниципальных и городских округах.
Авторы проекта отмечают, что в течение последних лет в муниципальные образования объединили все поселения, которые входят в состав района. В результате сельские поселения утратили свой статус.
Например, в Нижегородской области на 1 января 2025 года было 45 муниципальных образованием со статусом муниципальных округов и 6 городских округов. В большинстве случаев в них входят сельские населенные пункты.
«Законопроектом предлагается установить возможность применения ПСН при осуществлении деятельности БПА в сельских населенных пунктах, входящих в состав не только сельских поселений, но и муниципальных и городских округов», — сказано в пояснительной записке.
Ожидается, что изменения повысят доступность финансовых услуг в сельской местности, а также расширят возможности предпринимателей, которые получают дополнительный доход. Например, у ИП на ПСН может быть магазин, в котором он может выдавать клиентам наличные с их карты.
Если законопроект примут, он вступит в силу через месяц, но не раньше очередного периода по ПСН.
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