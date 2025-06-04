Эксперт расскажет о подготовке к выездным налоговым проверкам
Выездная налоговая проверка (ВНП) проводится, когда налогоплательщик своими действиями вызвал интерес ФНС и попал в план проверок. При этом нельзя узнать заранее, включена ли компания в план. На бесплатном вебинаре «Выездная налоговая проверка: когда, как, почему? Как подготовиться, и что будут проверять» не только разберемся в основаниях для назначения ВНП, но и расскажем, как она будет проводиться и, самое главное, как подготовиться. Вебинар состоится 5 июня в 11:00 мск!
Запись и персональный сертификат о посещении вебинара будут доступны всем подписчикам Клерк.Премиум.
Мы рассмотрим:
Как понять, что выездная налоговая проверка близка.
Зоны интересов налогового органа. Чего НЕ надо делать, чтобы избежать проверки.
Как проводится выездная налоговая проверка: кратко о сроках и процессуальных особенностях.
Как подготовиться к проверке, если она неминуема.
Спикер — Екатерина Болдинова, налоговый адвокат, партнер юридической фирмы Five Stones Consulting.
Ждем вас на вебинаре 5 июня в 11:00 мск!
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