⚡️ Итоги дня: с «умными чемоданами» могут не пустить в самолет, СДЭК будет искать потерянные посылки с помощью ИИ, а на маркетплейсах продают свечи с запахом Путина

Через приложение Max от VK можно будет оформить тур, забронировать гостиницы и оплатить авиа или ж/д билеты через Ozon Travel. Последний будет встроен в формате чат-бота и мини-приложения.

Туристов с «умными чемоданами» перестали пускать в самолеты. Основная причина запрета — литиевые батареи, которые могут перегреться и загореться в воздухе. Такие чемоданы оснащены различными гаджетами: пауэрбанками, GPS-маячками и встроенными весами.

Центр цифровых технологий Rubytech запустил отечественную платформу технологического моделирования «Дельтамод», разработанную для нужд нефтегазовой отрасли. Платформа обеспечивает создание цифровых моделей на основе характеристик сырья, оборудования и внешних условий.

Порядка 8 тыс. партнерских пунктов выдачи заказов (ПВЗ) «Яндекса» вошли в сеть ретейлера Lamoda после заключения стратегического партнерства между компаниями.

75% российских компаний намерены увеличить свои бюджеты на онлайн-продвижение интернет-магазинов в течение ближайшего года. Самыми распространенными направлениями инвестиций являются SEO (59%) и контент-маркетинг (57%).