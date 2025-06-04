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⚡️ Итоги дня: с «умными чемоданами» могут не пустить в самолет, СДЭК будет искать потерянные посылки с помощью ИИ, а на маркетплейсах продают свечи с запахом Путина

Подготовили обзор главных событий дня — 4 июня 2025 года. Все самое интересное, что писали и обсуждали в сети, в одной подборке.

  • Через приложение Max от VK можно будет оформить тур, забронировать гостиницы и оплатить авиа или ж/д билеты через Ozon Travel. Последний будет встроен в формате чат-бота и мини-приложения.

  • Туристов с «умными чемоданами» перестали пускать в самолеты. Основная причина запрета — литиевые батареи, которые могут перегреться и загореться в воздухе. Такие чемоданы оснащены различными гаджетами: пауэрбанками, GPS-маячками и встроенными весами.

  • Центр цифровых технологий Rubytech запустил отечественную платформу технологического моделирования «Дельтамод», разработанную для нужд нефтегазовой отрасли. Платформа обеспечивает создание цифровых моделей на основе характеристик сырья, оборудования и внешних условий.

  • Порядка 8 тыс. партнерских пунктов выдачи заказов (ПВЗ) «Яндекса» вошли в сеть ретейлера Lamoda после заключения стратегического партнерства между компаниями. 

  • 75% российских компаний намерены увеличить свои бюджеты на онлайн-продвижение интернет-магазинов в течение ближайшего года. Самыми распространенными направлениями инвестиций являются SEO (59%) и контент-маркетинг (57%).

  • Россиянам предложили ароматические свечи с запахом президента Владимира Путина за 544 рубля. Товар появился на сайте маркетплейса Wildberries, под названием «Аромат Путин» представлены запахи черной ванили и темной амбры.

Товар на маркетплейсе Wildberries

  • СДЭК внедрил инструмент на основе ИИ для поиска пропавших грузов. Достаточно загрузить фотографию потерянного предмета, и ИИ автоматически найдет наиболее подходящие варианты из базы данных.

  • Инструменты на основе ИИ-технологий могут освобождать компаниям до 12 рабочих часов в неделю. ИИ также уменьшает время на управление потоком сообщений в мессенджере. Так, создание кратких резюме с помощью ИИ ускоряет просмотр накопившихся сообщений до 7,5 минуты в день при обычных 25. 

Какие события этого дня стали самыми интересными для вас? Делитесь в комментариях!

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