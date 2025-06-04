⚡️ Итоги дня: с «умными чемоданами» могут не пустить в самолет, СДЭК будет искать потерянные посылки с помощью ИИ, а на маркетплейсах продают свечи с запахом Путина
Через приложение Max от VK можно будет оформить тур, забронировать гостиницы и оплатить авиа или ж/д билеты через Ozon Travel. Последний будет встроен в формате чат-бота и мини-приложения.
Туристов с «умными чемоданами» перестали пускать в самолеты. Основная причина запрета — литиевые батареи, которые могут перегреться и загореться в воздухе. Такие чемоданы оснащены различными гаджетами: пауэрбанками, GPS-маячками и встроенными весами.
Центр цифровых технологий Rubytech запустил отечественную платформу технологического моделирования «Дельтамод», разработанную для нужд нефтегазовой отрасли. Платформа обеспечивает создание цифровых моделей на основе характеристик сырья, оборудования и внешних условий.
Порядка 8 тыс. партнерских пунктов выдачи заказов (ПВЗ) «Яндекса» вошли в сеть ретейлера Lamoda после заключения стратегического партнерства между компаниями.
75% российских компаний намерены увеличить свои бюджеты на онлайн-продвижение интернет-магазинов в течение ближайшего года. Самыми распространенными направлениями инвестиций являются SEO (59%) и контент-маркетинг (57%).
Россиянам предложили ароматические свечи с запахом президента Владимира Путина за 544 рубля. Товар появился на сайте маркетплейса Wildberries, под названием «Аромат Путин» представлены запахи черной ванили и темной амбры.
СДЭК внедрил инструмент на основе ИИ для поиска пропавших грузов. Достаточно загрузить фотографию потерянного предмета, и ИИ автоматически найдет наиболее подходящие варианты из базы данных.
Инструменты на основе ИИ-технологий могут освобождать компаниям до 12 рабочих часов в неделю. ИИ также уменьшает время на управление потоком сообщений в мессенджере. Так, создание кратких резюме с помощью ИИ ускоряет просмотр накопившихся сообщений до 7,5 минуты в день при обычных 25.
Какие события этого дня стали самыми интересными для вас? Делитесь в комментариях!
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