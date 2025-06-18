Эксперт назвал плюсы и минусы хранения документов на собственных ресурсах компаний

Локальное хранение документов не зависит от провайдера и оплаты ему, но может вызывать сложности при обслуживании и необходимости донастройки.

Владимир Виноградов, технический директор АО «ОВИОНТ ИНФОРМ», в ходе VIII Всероссийской бухгалтерской конференции «Летняя сессия» рассказал про плюсы локального хранения документов на собственных ресурсах. Это:

Наличие контроля за настройками, организацией доступа, созданием резервных копий, тех. поддержкой и обслуживанием техники.

Доступ к архиву не зависит от провайдера и не исчезает после прекращения оплаты сервиса.

Возможность выбора структуры архива и настройка индивидуального функционала под требования компании.

Обычно более высокая скорость доступа к информации.

Но есть и минусы: могут потребоваться трудозатраты на настройку и организацию доступа к данным, создание резервных копий, техподдержку и обслуживание техники. Кроме того, доступ к хранилищу данных с нового устройства может потребовать дополнительных сетевых настроек и установки ПО IT-специалистом.

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