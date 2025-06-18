ЦОК Общая ПРОФК 18.06 Мобильный (запас)
Эксклюзив
 Хранение документов

Эксперт назвал плюсы и минусы хранения документов на собственных ресурсах компаний

Локальное хранение документов не зависит от провайдера и оплаты ему, но может вызывать сложности при обслуживании и необходимости донастройки.

Владимир Виноградов, технический директор АО «ОВИОНТ ИНФОРМ», в ходе VIII Всероссийской бухгалтерской конференции «Летняя сессия» рассказал про плюсы локального хранения документов на собственных ресурсах. Это:

  • Наличие контроля за настройками, организацией доступа, созданием

    резервных копий, тех. поддержкой

    и обслуживанием техники.

  • Доступ к архиву не зависит от

    провайдера и не исчезает после

    прекращения оплаты сервиса.

  • Возможность выбора структуры архива

    и настройка индивидуального

    функционала

    под требования компании.

  • Обычно более высокая скорость доступа к информации.

Но есть и минусы: могут потребоваться трудозатраты на настройку и организацию доступа к данным, создание резервных копий, техподдержку и обслуживание техники. Кроме того, доступ к хранилищу данных с нового устройства может потребовать дополнительных сетевых настроек и установки ПО IT-специалистом.

Присоединяйтесь к трансляции, вас ждет много самой важной и актуальной информации для бухгалтеров, кадровиков и предпринимателей. Подключиться.

Автор

Начать дискуссию

Интересные материалы

Главная Конференция
Премиум