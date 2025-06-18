Эксперт назвал плюсы и минусы хранения документов на собственных ресурсах компаний
Владимир Виноградов, технический директор АО «ОВИОНТ ИНФОРМ», в ходе VIII Всероссийской бухгалтерской конференции «Летняя сессия» рассказал про плюсы локального хранения документов на собственных ресурсах. Это:
Наличие контроля за настройками, организацией доступа, созданием
резервных копий, тех. поддержкой
и обслуживанием техники.
Доступ к архиву не зависит от
провайдера и не исчезает после
прекращения оплаты сервиса.
Возможность выбора структуры архива
и настройка индивидуального
функционала
под требования компании.
Обычно более высокая скорость доступа к информации.
Но есть и минусы: могут потребоваться трудозатраты на настройку и организацию доступа к данным, создание резервных копий, техподдержку и обслуживание техники. Кроме того, доступ к хранилищу данных с нового устройства может потребовать дополнительных сетевых настроек и установки ПО IT-специалистом.
Присоединяйтесь к трансляции, вас ждет много самой важной и актуальной информации для бухгалтеров, кадровиков и предпринимателей. Подключиться.
Начать дискуссию