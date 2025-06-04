Услуги управляющей компании на УСН с НДС освобождаются от налога – Минфин
Минфин разъяснил порядок освобождения от НДС коммунальных услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме.
В письме от 13.05.2025 № 03-07-11/46454 указано, что такие услуги не облагаются НДС (подп. 29 и подп. 30 п. 3 ст. 149 НК).
Соответственно, если такие услуги оказывают управляющие компании на УСН, которые платят НДС по сниженным ставкам (5% или 7%), эти операции не подлежат обложению НДС.
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