Минфин: при переходе с УСН на ОСНО у резидентов ТОР не будет льготного налога, но пониженные взносы будут

Минфин разъяснил, какие налоговые льготы полагаются резидентам территорий опережающего развития (ТОР) при переходе с УСН на ОСНО.

Резиденты ТОР имеют право на нулевую ставку налога на прибыль, если соответствуют ряду условий. Одно из них – нельзя применять спецрежимы: подп. 3 п. 1 ст. 284.4 НК. Об этом сообщает Минфин в письме от 16.04.2025 № 03-00-08/37870.

Чтобы иметь право на льготу, резидент ТОР с момента получения статуса резидента и до истечения сроков применения льготных налоговых ставок должен соответствовать требованиям п. 1 ст. 284.4 НК.

Таким образом, если при получении статуса резидента компания была на УСН, то потом после перехода на ОСНО она не может применять нулевую ставку налога на прибыль, считает Минфин.

Что касается страховых взносов, то резидент ТОР (кроме территории ДФО), получивший такой статус в течение 3 лет со дня создания этой ТОР, применяет пониженный тариф 7,6% к доходам сотрудников, занятых на новых рабочих местах. Срок применения льготы – 12 лет с получения статуса резидента ТОР.

Режим налогообложения резидента ТОР для пониженных взносов роли не играет.

По имущественным налогам статус резидента ТОР не дает права на льготы. Но налог на имущество организаций устанавливают НК и законы субъектов РФ, напоминает Минфин. Поэтому резиденты ТОР могут применять налоговые льготы, если они есть на региональном уровне. Для этого ведомство рекомендует обращаться в региональные министерства финансов тех субъектов, где расположена ТОР.

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