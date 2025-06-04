Число выданных кредитов упало на 60%

С января по май 2025 года россияне оформили почти 14 млн кредитов на 3,36 трлн рублей.

В мае 2025 года жители России оформили в банках 2,53 млн кредитов на сумму 673,7 млрд рублей. В годовом соотношении число выдач сократилось на 60%, а объем упал на 61%.

Для сравнения, в мае 2024 года россияне взяли 6,34 млн кредитов на сумму 1,75 трлн рублей. Об этом сказано в исследовании Объединенного кредитного бюро (ОКБ), результаты есть на сайте Ассоциации российских банков (АРБ).

Всего с января по май 2025 года банки выдали 13,52 млн кредитов на 3,36 трлн рублей. Число и объем выдач упали на 54% по сравнению с тем же периодом 2024 года. Тогда оформили 29,49 млн займов на 7,24 трлн рублей.

Самую большую долю в общей совокупности кредитов занимает ипотека. В мае 2025 года на нее пришлось 34%. Кредиты наличными составили 31%, доля кредитных карт — 19%, автокредитов — 14%, а POS-кредитов — 2%.

По объемам выдач кредитов Москва занимает первое место, в мае там оформили 192,99 тыс. кредитов на сумму 79,29 млрд рублей. Второе место у Московской области, где банки выдали 156,53 тыс. займов на 54,95 млрд рублей. На третьем месте Санкт-Петербург, жители которого оформили 97,24 тыс. кредитов на 36,81 млрд рублей.

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