Экспедиторы должны подавать уведомление о своей деятельности с 1 марта 2026 года

На платформе «Гослог» появится реестр экспедиторов. Чтобы туда попасть, компании будут должны подать уведомление.

4 мая 2025 года Совет Федерации одобрил закон, который усилит контроль в сфере грузоперевозок. Начнут действовать обязательные электронные экспедиторские документы, а данные о перевозках будут вносить в государственную информационную систему.

С 1 марта 2026 года все, кто ведет транспортно-экспедиционную деятельность, должны в течение 60 дней подать уведомление о своей работе.

Его нужно направить в федеральный орган, который уполномочен вести реестр. Ведомство определит кабмин позднее.

Реестр экспедиторов будет на национальной цифровой транспортно-логистической платформе «Гослог», где оператор Минтранс.

Также закон запрещает перевозчикам передавать за переделы РФ персональные данные клиентов. Исключение — если сторона договора заказала международную перевозку грузов.

Основные положения закона вступят в силу с 1 сентября 2025 года, требования об уведомлениях — с 1 марта 2026, а об обязательной электронной форме документов — с 1 сентября 2026 года.

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