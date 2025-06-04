Обновили правила маркировки некоторых товаров: постановление Правительства 2025

В ГИС МТ нужно будет передавать сведения о сертификатах, местах деятельности и продажи товаров.

В правила маркировки товаров внесли дополнительные требования к производителям, импортерам и продавцам: постановление Правительства от 02.06.2025 № 837.

Изменения коснутся таких групп маркированных товаров:

обувь;

духи и туалетная вода;

шины;

упакованная вода.

К действующим правилам их маркировки добавилось положение, согласно которому производителям, импортерам и продавцам таких товаров придется указывать сведения о разрешительных документах и местах ведения деятельности при регистрации в ГИС МТ. Также они будут указывать адреса вывода из оборота товаров в документах прямой подачи.

Постановлением вводится понятие «разрешительный документ» — подтверждающий соответствие продукции обязательным требованиям (сертификат соответствия, декларация о соответствии или свидетельство о государственной регистрации продукции).

В этой связи уточнили основания для отказа в регистрации товаров в подсистеме: если разрешительных документов нет в системе или реестре сертификатов либо в разрешительном документе нашли несоответствия.

Ранее зарегистрированные в информационной системе мониторинга производители должны до 1 октября 2025 года направить в ИС:

КПП по месту деятельности (для юрлиц);

глобальный уникальный идентификатор адресного объекта (места деятельности) в федеральной информационной адресной системе (ФИАС).

При продаже маркированного товара дистанционно, в том числе через постаматы, с 1 сентября нужно будет передавать в ИС уникальный идентификатор адресного объекта (места деятельности) по ФИАС.

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