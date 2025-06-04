❗ В кассовых чеках будет больше реквизитов

ФНС скорректировала обязательные форматы фискальных документов. Теперь нужно будет указывать больше тегов.

Приказом ФНС от 26.03.2025 № ЕД-7-20/236@ скорректированы форматы фискальных документов (ФД). В перечень реквизитов добавили теги:

1011 – часовая зона;

1082 – сумма оплаты безналичными;

1125 – признак расчета в интернете;

1234 – сведения обо всех оплатах по чеку безналичными;

1235 – сведения об оплате безналичными;

1236 – признак способа оплаты безналичными;

1237 – идентификаторы безналичной оплаты;

1238 – дополнительные сведения о безналичной оплате;

2040 – номер ФД кассового чека (кассового чека коррекции).

Изменения внесены в приказ ФНС от 14.09.2020 № ЕД-7-20/662@.

Новые правила будут действовать до 1 сентября 2031 года.

Поправки вступают в силу с 1 сентября 2025 года, но не ранее, чем через 90 дней после опубликования приказа.

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