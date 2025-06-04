❗ В кассовых чеках будет больше реквизитов
Приказом ФНС от 26.03.2025 № ЕД-7-20/236@ скорректированы форматы фискальных документов (ФД). В перечень реквизитов добавили теги:
1011 – часовая зона;
1082 – сумма оплаты безналичными;
1125 – признак расчета в интернете;
1234 – сведения обо всех оплатах по чеку безналичными;
1235 – сведения об оплате безналичными;
1236 – признак способа оплаты безналичными;
1237 – идентификаторы безналичной оплаты;
1238 – дополнительные сведения о безналичной оплате;
2040 – номер ФД кассового чека (кассового чека коррекции).
Изменения внесены в приказ ФНС от 14.09.2020 № ЕД-7-20/662@.
Новые правила будут действовать до 1 сентября 2031 года.
Поправки вступают в силу с 1 сентября 2025 года, но не ранее, чем через 90 дней после опубликования приказа.
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Комментарии2
Слава богу я в 2026 на пенсию уйду ... А вы потомки будете мучаться и вбивать в чек часовую зону и другую бессмысленную информацию
Когда пенсию замучаетесь тратить - возвращайтесь.