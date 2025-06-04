С 1 сентября 2025 года сайты по продаже немаркированных БАДов будут блокировать

В России нельзя продавать добавки без маркировки. Роскомнадзор будет блокировать сайты, которые этим занимаются. При этом врачи смогут назначать пациентам БАДы, но только те, которые соответствуют нормам качества и безопасности.

4 июня 2025 года Совет Федерации одобрил закон, который позволит Роскомнадзору блокировать сайты, где продают биологически активные добавки (БАД) без маркировки.

Такие информационные ресурсы будут попадать в список запрещенных сайтов.

Кроме того, закон разрешит врачам выписывать пациентам БАДы, которые соответствуют требованиям качества и безопасности. В такой список войдут добавки, произведенные в России, а также те, которые соответствуют техническим регламентам Евразийского экономического союза.

Также медработникам запрещено принимать от производителей БАДов подарки и образцы продукции, а также заключать с ними соглашение о рекомендации добавок пациентам.

В производстве БАД нельзя использовать стимуляторы роста животных, кормовые добавки, гормональные препараты, лекарственные средства, агрохимикаты и пестициды.

Закон вступит в силу с 1 сентября 2025 года.

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