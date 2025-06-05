Минфин: с 1 сентября 2025 нужно маркировать остатки ювелирных изделий
Переносить дату запрета на оборот ювелирных изделий без маркировки не будут. Об этом заявил замдиректора Департамента госрегулирования отрасли драгметаллов и драгкамней Минфина Кирилл Брызгалин.
Он напомнил, что с 1 сентября 2025 года на остатки ювелирных изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней обязательно наносить двухмерные штрихкоды. Маркировка наносится непосредственно на ювелирные изделия.
«Этот срок переносился неоднократно. Участники рынка знали заблаговременно о введении обязательной маркировки остатков ранее произведенных ими изделий. Возможность зарегистрировать их в ГИИС ДМДК действовала до 1 марта 2023 года. После этой даты участники рынка сами принимали решение клеймить с маркировкой или без. Для Пробирной палаты большой разницы нет, поскольку маркировка наносится одновременно с клеймением. Но многие участники рынка добровольно принимали решение не маркировать, а теперь говорят, что не успевают», — сказал Кирилл Брызгалин.
Он добавил, что срок маркировки переносили уже три раза.
«Все спохватываются в последний момент. Поэтому сейчас о переносе срока речи не может быть. О чем можно подумать — предусмотреть возможность маркировать после 1 сентября остатки, зарегистрированные в ГИИС, при условии запрета на их оборот без маркировки», — пояснил чиновник.
Он добавил, что знает о проблемах в отрасли и уверен, что найдется совместное решение.
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Комментарии1
я читала, что даже на драгоценные камни в изделиях что-то будут наносить. Т.е. будет не идеальная огранка, а с какой-то гравировкой сбоку