Минфин: с 1 сентября 2025 нужно маркировать остатки ювелирных изделий

Переносить дату старта обязательной маркировки для остатков больше не будут. Бизнесу придется промаркировать такую ювелирку.

Переносить дату запрета на оборот ювелирных изделий без маркировки не будут. Об этом заявил замдиректора Департамента госрегулирования отрасли драгметаллов и драгкамней Минфина Кирилл Брызгалин.

Он напомнил, что с 1 сентября 2025 года на остатки ювелирных изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней обязательно наносить двухмерные штрихкоды. Маркировка наносится непосредственно на ювелирные изделия.

«Этот срок переносился неоднократно. Участники рынка знали заблаговременно о введении обязательной маркировки остатков ранее произведенных ими изделий. Возможность зарегистрировать их в ГИИС ДМДК действовала до 1 марта 2023 года. После этой даты участники рынка сами принимали решение клеймить с маркировкой или без. Для Пробирной палаты большой разницы нет, поскольку маркировка наносится одновременно с клеймением. Но многие участники рынка добровольно принимали решение не маркировать, а теперь говорят, что не успевают», — сказал Кирилл Брызгалин.

Он добавил, что срок маркировки переносили уже три раза.

«Все спохватываются в последний момент. Поэтому сейчас о переносе срока речи не может быть. О чем можно подумать — предусмотреть возможность маркировать после 1 сентября остатки, зарегистрированные в ГИИС, при условии запрета на их оборот без маркировки», — пояснил чиновник.

Он добавил, что знает о проблемах в отрасли и уверен, что найдется совместное решение.

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