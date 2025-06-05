В китайских автомобилях на рынке РФ будет интернет и цифровые сервисы от российского оператора связи

Мобильную инфраструктуру в машинах обеспечит МТС. Соглашение с телеком-компанией China Telecom уже подписали.

МТС собирается обеспечить все автомобили китайского производства в России интернетом и цифровыми сервисами. Об этом рассказал директор департамента по продуктам бизнес-рынка МТС Максим Ананченко. По его словам, соглашение с китайской телеком-компанией China Telecom уже подписано.

«МТС и крупнейшая телеком-компания Китая China Telecom подписали соглашение, в рамках которого планируют совместно развивать "Интернет вещей в транспорте". Мы станем партнером China Telecom в России и в перспективе обеспечим все китайские автомобили для нашего рынка встроенным интернетом и цифровыми сервисами», — заявил Ананченко.

Он добавил, что у МТС уже есть работы с автомобильными брендами.

Пользователи смогут удаленно управлять автомобилем через мобильное приложение. Также будут доступны сервисы онлайн-навигации с отображением пробок, онлайн-музыка, видео, погода и доступ к социальным сетям и играм, отметил Ананченко.

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