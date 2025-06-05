В App Store появилось приложение Сбера для корпоративных клиентов

Пользователи устройств на iOS снова могут скачать мобильное приложение Сбербанка для бизнеса. Оно называется «Бизнес-поток».

Мобильное приложение «Бизнес-поток» для юридических лиц снова доступно для скачивания в магазине App Store.

В «Бизнес-потоке» можно контролировать остатки на счетах бизнеса, проводить платежи и переводы, управлять зарплатным проектом, бизнес-картами, работать с эквайрингом и подписывать кредитные договоры. Об этом сказано на сайте Сбера.

Банк рекомендует поспешить с установкой нового приложения, есть вероятность, что его могут удалить. Кроме того, банк прекратит поддержку наиболее старых версий приложений интернет-банка для бизнеса.

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