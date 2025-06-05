ВТБ открыл цифровой банк в мессенджере МАХ

Пользователи отечественного мессенджера МАХ сразу на этой платформе смогут переводить деньги, оплачивать покупки, проверять баланс и совершать другие банковские операции.

На отечественной платформе MAX начал работать цифровой банк ВТБ. В нем клиенты могут оплачивать покупки, переводить деньги и совершать другие операции, не выходя из мессенджера.

Банк в мессенджере доступен всем пользователям, в том числе и для устройств на iOS.

«Для пользователей смартфонов на платформе iOS цифровой банк в мессенджере может быть альтернативой приложения из AppStore или интернет-банку через браузеры Safari, Луна, Яндекс», — сказано на сайте ВТБ.

Уже сейчас в MAX можно посмотреть баланс и историю операций, перевести деньги, оплатить выставленные счета или покупки, выбрать категории кешбэка, настроить уведомления.

Также на платформе с марта 2025 года работает чат-бот, который дает консультации по 1 900 тематикам. Цифровой банк ВТБ и чат-бот работают и в социальной сети ВКонтакте, где аудитория составляет 2 млн пользователей.

МАХ — цифровая платформа, которую создала компания VK. В нее интегрировали мессенджер, платежный сервис, чат-боты, мини-приложения, нейросетевой помощник GigaChat 2.0, сервисы уведомлений YCLIENTS и организации путешествий Ozon Travel. Приложение доступно с 26 марта 2025 года.

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