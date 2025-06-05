Минфин: некоторые услуги на УСН освобождены от НДС, даже если упрощенец обязан платить НДС

Плательщик НДС на УСН может применять освобождение от НДС по отдельным услугам. Например, образовательным.

В письме от 11.04.2025 № 03-07-11/36130 Минфин разъяснил порядок применения освобождения от НДС, если компания на УСН не освобождена от НДС, но оказывает образовательные услуги.

В общем случае, если доходы ИП или юрлица на упрощенке превысили 60 млн рублей, то нужно платить НДС.

Но ряд услуг освобожден от НДС независимо от того, кто их оказывает – плательщик или неплательщик НДС. К таким услугам относятся образовательные услуги, оказанные образовательными организациями: подп. 14 п. 2 ст. 149 НК.

Таким образом, образовательная организация на УСН, которая формально по НК должна платить НДС, вправе применять освобождение от НДС в отношении оказанных образовательных услуг.

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