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Земельное законодательство

⛺ Кабмин установил признаки неиспользования земельных участков

С 1 сентября 2025 года будут штрафовать, если участки захламлены, там стоят разрушенные здания или не регистрируют права на построенные объекты.

Правительство утвердило признаки неиспользования земельных участков в населенных пунктах: постановление от 31.05.2025 № 826.

Эти критерии будут применять к участкам по истечении срока на их освоение.

Так, признаками неиспользования будут считать:

  • захламление более 50% площади участка предметами, которые не связаны с его целевым назначением и разрешенным использованием или отходами производства и потребления. Со дня выявления захламления дадут год на приведение участка в порядок;

  • на участке в течение 5 лет не построили здание или сооружение с зарегистрированными правами (кроме случаев, когда регистрация не нужна);

  • у зданий и сооружений на участке (кроме самовольных построек) в совокупности разрушены стены и крыша, нет окон или стекол. Исключение – если такие объекты аварийные и их надо снести либо реконструировать;

  • для приусадебных участков – сорняки выше 1 метра более чем на половине площади участка.

Достаточно, чтобы выполнялось хотя бы одно из этих условий.

Постановление вступает в силу с 1 сентября 2025 года и будет действовать до 1 сентября 2031.

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