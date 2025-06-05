⛺ Кабмин установил признаки неиспользования земельных участков
Правительство утвердило признаки неиспользования земельных участков в населенных пунктах: постановление от 31.05.2025 № 826.
Эти критерии будут применять к участкам по истечении срока на их освоение.
Так, признаками неиспользования будут считать:
захламление более 50% площади участка предметами, которые не связаны с его целевым назначением и разрешенным использованием или отходами производства и потребления. Со дня выявления захламления дадут год на приведение участка в порядок;
на участке в течение 5 лет не построили здание или сооружение с зарегистрированными правами (кроме случаев, когда регистрация не нужна);
у зданий и сооружений на участке (кроме самовольных построек) в совокупности разрушены стены и крыша, нет окон или стекол. Исключение – если такие объекты аварийные и их надо снести либо реконструировать;
для приусадебных участков – сорняки выше 1 метра более чем на половине площади участка.
Достаточно, чтобы выполнялось хотя бы одно из этих условий.
Постановление вступает в силу с 1 сентября 2025 года и будет действовать до 1 сентября 2031.
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