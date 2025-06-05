⛺ Кабмин установил признаки неиспользования земельных участков

Правительство утвердило признаки неиспользования земельных участков в населенных пунктах: постановление от 31.05.2025 № 826.

Эти критерии будут применять к участкам по истечении срока на их освоение.

Так, признаками неиспользования будут считать:

захламление более 50% площади участка предметами, которые не связаны с его целевым назначением и разрешенным использованием или отходами производства и потребления. Со дня выявления захламления дадут год на приведение участка в порядок;

на участке в течение 5 лет не построили здание или сооружение с зарегистрированными правами (кроме случаев, когда регистрация не нужна);

у зданий и сооружений на участке (кроме самовольных построек) в совокупности разрушены стены и крыша, нет окон или стекол. Исключение – если такие объекты аварийные и их надо снести либо реконструировать;