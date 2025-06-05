❗ Минфин опубликовал проект ФСБУ «Расходы»

Министерство финансов РФ уточняет понятие и виды расходов для бухгалтерского учета, устанавливает новые правила раскрытия информации. Способ изменения учетной политики (ретроспективно или перспективно) компании выберут сами.

Минфин подготовил проект ФСБУ «Расходы». Новые правила могут заработать с 2027 года.

В проекте уточняется понятие «расходы». Таковыми признают уменьшение экономических выгод:

в результате выбытия (уменьшении цены) активов;

при возникновении (увеличении) обязательств, которые ведут к уменьшению капитала, не связанному с уменьшением вкладов (взносов) учредителей или распределением прибыли.

Не будут признавать расходами выбытие активов в связи с:

капитальными вложениями;

финансовыми вложениями;

покупкой (созданием) запасов;

авансами, задатками и др.

Расходы будут делить на включаемые и не включаемые в чистую прибыль (убыток). Первые нужно подразделять на расходы по обычным видам деятельности и остальные.

Информацию о расходах, не включаемых в чистую прибыль (убыток), придется формировать в бухучете по другим федеральным стандартам.

Расходы подлежат признанию в бухучете независимо от формы (денежной, натуральной, иной), порядка признания, целей раздельного учета затрат и финрезультатов.

Расходы по обычным видам деятельности

К ним отнесут среди прочего управленческие, коммерческие и иные расходы, которые не включают в стоимость активов по иным ФСБУ. Их нужно будет принимать к учету если:

их понесли по договору с контрагентом при обычной деятельности или при подтвержденной обязанности провести расход;

есть уверенность в том, что в результате расходов уменьшатся экономические выгоды;

сумму расходов можно определить.

При формировании информации о расходах нужно будет сгруппировать их по экономическим элементам и статьям затрат. Их перечень компании определят сами.

Расходы, отличные от расходов по обычным видам деятельности

К таким расходам, в частности, отнесут:

расходы, связанные с куплей-продажей валют;

неустойки за нарушение договоров;

возмещение убытков.

Оценивать и признавать расходы нужно будет в сумме и порядке, предусмотренных другими ФСБУ.

Раскрытие информации

В бухотчетности нужно будет обособленно приводить информацию о расходах:

по обычным видам деятельности;

отличным от расходов по обычным видам деятельности;

не включаемых в чистую прибыль (убыток).

Также нужно будет раскрывать с учетом существенности такую информацию:

о величине расходов отчетного периода;

детализацию расходов (исходя из детализации выручки, если ее раскрыли в отчетности);

о способах и допущениях, которые применили для признания расходов в бухучете (способы определения степени готовности и др.).

Если раскрытие информации о расходах в отчетности по ФСБУ сможет привести к экономическим потерям или урону деловой репутации субъекта (контрагентов, связанных лиц), информацию о расходах можно будет раскрыть частично.

Изменение учетной политики

Последствия изменения учетной политики из-за начала применения стандарта нужно будет отразить ретроспективно или перспективно: это решит сама организация. Способ отражения нужно будет раскрыть в первой бухотчетности, составленной по новому стандарту.

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