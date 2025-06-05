❗ Минфин опубликовал проект ФСБУ «Расходы»
Минфин подготовил проект ФСБУ «Расходы». Новые правила могут заработать с 2027 года.
В проекте уточняется понятие «расходы». Таковыми признают уменьшение экономических выгод:
в результате выбытия (уменьшении цены) активов;
при возникновении (увеличении) обязательств, которые ведут к уменьшению капитала, не связанному с уменьшением вкладов (взносов) учредителей или распределением прибыли.
Не будут признавать расходами выбытие активов в связи с:
капитальными вложениями;
финансовыми вложениями;
покупкой (созданием) запасов;
авансами, задатками и др.
Расходы будут делить на включаемые и не включаемые в чистую прибыль (убыток). Первые нужно подразделять на расходы по обычным видам деятельности и остальные.
Информацию о расходах, не включаемых в чистую прибыль (убыток), придется формировать в бухучете по другим федеральным стандартам.
Расходы подлежат признанию в бухучете независимо от формы (денежной, натуральной, иной), порядка признания, целей раздельного учета затрат и финрезультатов.
Расходы по обычным видам деятельности
К ним отнесут среди прочего управленческие, коммерческие и иные расходы, которые не включают в стоимость активов по иным ФСБУ. Их нужно будет принимать к учету если:
их понесли по договору с контрагентом при обычной деятельности или при подтвержденной обязанности провести расход;
есть уверенность в том, что в результате расходов уменьшатся экономические выгоды;
сумму расходов можно определить.
При формировании информации о расходах нужно будет сгруппировать их по экономическим элементам и статьям затрат. Их перечень компании определят сами.
Расходы, отличные от расходов по обычным видам деятельности
К таким расходам, в частности, отнесут:
расходы, связанные с куплей-продажей валют;
неустойки за нарушение договоров;
возмещение убытков.
Оценивать и признавать расходы нужно будет в сумме и порядке, предусмотренных другими ФСБУ.
Раскрытие информации
В бухотчетности нужно будет обособленно приводить информацию о расходах:
по обычным видам деятельности;
отличным от расходов по обычным видам деятельности;
не включаемых в чистую прибыль (убыток).
Также нужно будет раскрывать с учетом существенности такую информацию:
о величине расходов отчетного периода;
детализацию расходов (исходя из детализации выручки, если ее раскрыли в отчетности);
о способах и допущениях, которые применили для признания расходов в бухучете (способы определения степени готовности и др.).
Если раскрытие информации о расходах в отчетности по ФСБУ сможет привести к экономическим потерям или урону деловой репутации субъекта (контрагентов, связанных лиц), информацию о расходах можно будет раскрыть частично.
Изменение учетной политики
Последствия изменения учетной политики из-за начала применения стандарта нужно будет отразить ретроспективно или перспективно: это решит сама организация. Способ отражения нужно будет раскрыть в первой бухотчетности, составленной по новому стандарту.
VIII Всероссийская бухгалтерская онлайн-конференция 18-20 июня: проведите три дня с лучшими экспертами страны.
Начать дискуссию