💳 В Таиланде хотят принимать карты «Мир»

Чтобы туристы из России не сталкивались со сложностями при оплате товаров или услуг в Таиланде, банки могут начать принимать карты «Мир». Однако на налаживание работы потребуется какое-то время.

Исполнительный директор Туристического управления Таиланда Сулатда Саруттилаван рассказала, что в ее стране поддерживают идею проводить платежи с помощью банковских карт «Мир».

«Касательно карт "Мир", мы изучаем этот вопрос. Я положительно рассматриваю такую вероятность [приема карт], но на это может потребоваться время», — сказала Сулатда Саруттилаван.

Сейчас из-за санкционных ограничений туристы из России столкнулись с трудностями при оплате по безналу товаров и услуг в Таиланде. Также туристы из Таиланда в Москве испытывают трудности с платежами. Банки уже ищут пути для транзакций.

Карта «Мир» помимо России работает в 13 странах. В некоторых из них у нее ограниченный функционал: платежи принимают по личному решению торговых точек или банков, а не на территории всей страны. Например, в Армении, Венесуэле, Вьетнаме, Казахстане, Лаосе, Молдавии, Мьянме, Таджикистане и Никарагуа.

Недавно мы писали, что туристы из РФ теперь могут платить картами «Мир» в Иране.

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