В мае 2025 года процентные ставки по вкладам упали до 19,39%

Крупнейшие банки в мае 2025 года снизили ставки для вкладчиков. За месяц они упали с 19,6% до 19,39%.

Центробанк опубликовал результаты мониторинга максимальных процентных ставок по рублевым вкладам в мае 2025 года.

В первой декаде показатель был 19,6%, во второй — 19,52%, в третьей — 19,39%. Об этом сказано на сайте ЦБ.

Для наблюдения регулятор выбирает ставки по вкладам, которые предлагают: Альфа-Банк, ВТБ, Газпромбанк, Сбербанк, Россельхозбанк, Почта банк, Московский кредитный банк, Т-Банк, ПСБ и Совкомбанк.

ЦБ учитывает максимальные процентные ставки, которые доступны каждому клиенту без выполнения им дополнительных условий. Например, покупки паев, открытия инвестиционного счета или оформления страховки.

VIII Всероссийская бухгалтерская онлайн-конференция 18-20 июня: проведите три дня с лучшими экспертами страны.