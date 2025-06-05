Налоговики стран СНГ разработали сквозной справочник кодов видов доходов

Налоговые органы будут обмениваться данными об участии физлиц и юрлиц из одной страны в уставном фонде юрлиц в другой стране.

Налоговики СНГ провели заседание рабочей группы по международному сотрудничеству и обмену информацией. На мероприятии согласовали итоговую редакцию проекта изменений в Протокол об обмене информацией в электронном виде между странами-участниками СНГ от 2 ноября 2018 года.

Теперь налоговые службы будут обмениваться информацией об участии физлиц и компаний из одного государства в уставном фонде юрлица в другом государстве, сообщается на сайте ФНС.

Для обеспечения международной сопоставимости доходов разработали и согласовали проект сквозного справочника кодов видов доходов.

Будут использовать единый понятийный аппарат и подход при определении вида дохода и правильно классифицировать их для корректного применения ставок в рамках Соглашения об избежании двойного налогообложения. Также будет проще обрабатывать и совмещать информационные ресурсы при обмене информацией между налоговыми службами СНГ.

Принятые на заседании рабочей группы решения согласуют руководители налоговых служб государств-участников СНГ.

В мероприятии участвовали представители налоговых Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана и Исполкома СНГ.

VIII Всероссийская бухгалтерская онлайн-конференция 18-20 июня: проведите три дня с лучшими экспертами страны.