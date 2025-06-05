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Минпромторг: статус заявки на получение внешнеторговых лицензий теперь можно отслеживать в личном кабинете

ГИСП упростила получение ключевых госуслуг в сфере промышленности.

Внешнеторговую лицензию Минпромторга теперь можно получить за 27 дней, а не за 85. Услуги оказывают быстрее благодаря государственной информационной системе промышленности (ГИСП), пишет ведомство.

Статус заявки на получение внешнеторговых лицензий по 50 группам товаров и комплексным экологическим разрешениям (КЭР) теперь можно отслеживать в личном кабинете.

Получить КЭР можно только через ГИСП. Такое разрешение обязаны оформить все объекты 1-й категории опасности.

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