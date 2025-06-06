Креативные кластеры будут подтверждать свой статус раз в два года
Правительство утвердило постановление от 30.05.2025 № 789, которое упростит процедуру признания территории креативным кластеров.
Чтобы территорию признали креативным кластером, нужно соблюсти следующие условия:
Общая площадь нежилой недвижимости — не меньше 1 тыс. кв. м.
Не менее 10 субъектов креативных индустрий в кластере. Они должны составлять не меньше половины от общего числа резидентов.
На территории должна быть инфраструктура коллективного пользования, она должна занимать не меньше 2% суммарной площади зданий.
«Минэкономразвития систематизировало процесс признания территории креативным кластером, чтобы четко определить статус кластера среди других объектов инфраструктуры поддержки», — сказала заместитель министра экономического развития России Татьяна Илюшникова.
Чтобы признать территорию креативным кластером, собственнику или его представителю нужно направить заявление и комплект документов в уполномоченный орган. Проверка информации займет у ведомства 15 дней.
Затем нужно раз в два года подтверждать, что территория по-прежнему соответствует требования, которые предъявляют к креативным кластерам.
Ожидается, что критерии и правила откроют новые возможности для креативного сектора. Например, участники кластеров смогут рассчитывать на льготные условия для своего бизнеса.
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