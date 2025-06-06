МВД: номера аккаунтов, которые сдали в аренду мошенникам, заблокируют

Преступники стали чаще за деньги получать доступ к аккаунтам в популярном мессенджере.

Номера абонентов, которые сдают свои аккаунты в аренду мошенникам, заблокируют. Об этом предупредила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Кол-центры мошенников все чаще за денежное вознаграждение арендуют аккаунты популярного сервиса мгновенного обмена сообщениями, отметила она.

«Для предотвращения и пресечения фактов дистанционного мошенничества МВД России совместно с заинтересованными ведомствами приступило к реализации мероприятий по приостановлению оказания услуг связи владельцам телефонных номеров, которые используются в противоправных целях», — написала Ирина Волк.

Кроме того, тех, кто сдает аккаунт в аренду, могут обвинить в соучастии в преступлении и привлечь к уголовной ответственности, предупредила представитель МВД.

По ее словам, полиция уже направила в адрес операторов связи постановления о приостановлении услуг связи в отношении более чем 4,5 тысяч абонентских номеров.

VIII Всероссийская бухгалтерская онлайн-конференция 18-20 июня: проведите три дня с лучшими экспертами страны.