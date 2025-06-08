🐢 Если выбрать упрощенный порядок подачи жалобы на ИФНС, ее рассмотрят как обращение и долго

При подаче жалобы на налоговый орган важно правильно выбрать способ ее подачи и орган, в который подается.

В чате ФНС юрист возмущается: направила две жалобы в упрощенном порядке в ИФНС № 51 по г. Москве, все сроки нарушены, ответов нет.

Представители ФНС разъяснили, что жалобы были переквалифицированы в обращения.

Согласно ст. 12 закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ, письменное обращение, поступившее в госорган или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, рассматривается в течение 30 дней со дня его регистрации. В исключительных случаях этот срок может быть продлен еще на 30 дней, с уведомлением об этом направившего обращение.

ФНС объяснила, что в случае несогласия с действиями ИФНС, нужно было подать жалобу в УФНС по г. Москве через личный кабинет физлица. А в разделе подачи жалобы выбрать — «обычный порядок» (не упрощенный). И указать орган, в который подается жалоба — УФНС России по г. Москве.

Эти советы актуальны для налогоплательщиков любых регионов.

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