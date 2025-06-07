ЦОК ПРЕМ (каталог ОК) 06.06 Мобильный
Имущественный вычет

📄 Заявление о распределении вычета между супругами подают в свободной форме, но есть рекомендованный ФНС образец

Супруги вправе поделить право на имущественный налоговый вычет по НДФЛ.

У ФНС спросили, где взять образец на супругов о распределении при получении вычета за покупку квартиры.

Налоговики объяснили, что заявление составляют в свободной форме, но можно использовать образец из начала приложений к письму ФНС от 22.11.2012 № ЕД-4-3/19630@.

Как видно, нужно указать не доли, а точные суммы.

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