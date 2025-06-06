Налоговики не выдадут копию сданной УСН-декларации

Для доказательства представления отчетности инспектор ставит штамп на втором экземпляре декларации.

В чате ФНС спросили, можно ли получить в налоговой свою сданную декларацию УСН 6% за 2024 год с подписью и печатью налоговой.

Предоставление копий деклараций не предусмотрено, ответили налоговики.

«Для доказательства представления декларации при приеме декларации на бумаге инспектор проставляет отметку (штамп) о приеме на втором экземпляре декларации», — пояснили инспекторы.

Кроме того, по ТКС можно получить перечень налоговых деклараций.

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