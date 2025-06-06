Налоговики не выдадут копию сданной УСН-декларации
В чате ФНС спросили, можно ли получить в налоговой свою сданную декларацию УСН 6% за 2024 год с подписью и печатью налоговой.
Предоставление копий деклараций не предусмотрено, ответили налоговики.
«Для доказательства представления декларации при приеме декларации на бумаге инспектор проставляет отметку (штамп) о приеме на втором экземпляре декларации», — пояснили инспекторы.
Кроме того, по ТКС можно получить перечень налоговых деклараций.
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