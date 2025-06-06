Минтруд: пенсионные решения можно будет обжаловать до суда
К 2027 году Минтруд планирует ввести институт досудебного обжалования решений о размере пенсий.
Заявления о несогласии с решением о назначении или отказе в страховой пенсии будет рассматривать межведомственная комиссия по реализации пенсионных прав. У такой комиссии будет больше полномочий, она сможет подключать экспертов из ФНС, Роструда и других ведомств, чтобы точно определить стаж.
Сейчас у Социального фонда нет возможности решать возникающие споры в досудебном порядке.
«Введение досудебного механизма урегулирования жалоб позволит ускорить принятие необходимых для граждан решений. Такой механизм досудебного подтверждения пенсионных прав через работу межведомственной комиссии уже был успешно апробирован в новых регионах», — сказал Министр труда и социальной защиты Антон Котяков.
Также он добавил, что чаще всего суды становятся на сторону пенсионеров и удовлетворяют их требования к выплатам. Однако срок одного разбирательства может длиться больше года.
Межведомственные комиссии начали работать с 2015 года в Крыму и Севастополе, а с 2023 года в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Основная их функция была в том, чтобы принимать документы для подтверждения или установления периодов работы и размера заработка.
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Комментарии3
хорошее решение! да, суды длятся годами. А пересчет пенсии (допустим по спорному стажу) наступает с момента поступления решения в СФР, а период длительности самого судебного процесса в стаже не учитывается
это не о нас забота!
нужно пристроить подрастающее поколение, а сегодняшним работающим их мамкам-папкам уходить на пенсию не хочется
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Зато работники фондов, не только пенсионного - ЛЮБЫХ! прямо всеми силами , привлекая дополнительных юристов, приводя все мыслимые и не мыслимые аргументы,.... в общем, стараются сделать всё возможное, что бы отказать или хотя бы уменьшить что человек хотел бы получить....
Не, я понимаю, что бюрократия, что всё должно соответствовать тютелька в тютельку... и подобные споры возникают при любом отклонении от написанного в законе, при какой-то недостающей закорючке....
но они (эти работники фондов) не ведут себя нейтрально, дескать, надо бы провести вопрос через суд - и дело с концом. Нет, они ещё же и на пересуд подают, дескать зря ему присудили так - не хотим мы ему выплачивать!!!!!