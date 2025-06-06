Минтруд: пенсионные решения можно будет обжаловать до суда

Чтобы решить спорные вопросы без обращения в суд, министерство хочет распространить механизм досудебного обжалования на пенсионные решения.

К 2027 году Минтруд планирует ввести институт досудебного обжалования решений о размере пенсий.

Заявления о несогласии с решением о назначении или отказе в страховой пенсии будет рассматривать межведомственная комиссия по реализации пенсионных прав. У такой комиссии будет больше полномочий, она сможет подключать экспертов из ФНС, Роструда и других ведомств, чтобы точно определить стаж.

Сейчас у Социального фонда нет возможности решать возникающие споры в досудебном порядке.

«Введение досудебного механизма урегулирования жалоб позволит ускорить принятие необходимых для граждан решений. Такой механизм досудебного подтверждения пенсионных прав через работу межведомственной комиссии уже был успешно апробирован в новых регионах», — сказал Министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

Также он добавил, что чаще всего суды становятся на сторону пенсионеров и удовлетворяют их требования к выплатам. Однако срок одного разбирательства может длиться больше года.

Межведомственные комиссии начали работать с 2015 года в Крыму и Севастополе, а с 2023 года в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Основная их функция была в том, чтобы принимать документы для подтверждения или установления периодов работы и размера заработка.