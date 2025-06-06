👢 Возле рынка «Садовод» нашли 200 фиктивных обувных фабрик

Мониторинг показал, что больше всего обувных производств в Москве, но из 450 фабрик оказалось 200 фейковых, где фактически ничего не изготавливают.

Правительство провело эксперимент и выяснило, что Москва стала лидером по производству обуви. В городе зарегистрировано 450 фабрик, причем 200 из них расположены около рынка «Садовод», но в реальности их не существует.

На самом деле эти точки принадлежат псевдопроизводителям, которые поставляют товары нелегально. В Минпромторге оценили, что на них может приходиться до 40% объема всей обуви в РФ. Об этом пишут «Известия».

Эксперимент заключается в том, чтобы проверить, есть ли производство у предприятий легкой промышленности, производителей обуви, парфюмерии и других товаров. Такой мониторинг проходит с 1 декабря 2024 по 31 августа 2025 года, в нем задействована система маркировки.

«По результатам дистанционного анализа и полевых выездов на 83 российские компании с признаками нарушений, особенно в столичном регионе, в 91% случаев по адресам, где якобы размещено производство, обнаружены пустыри, жилые дома, заброшенные здания», — сказали в Минпромторге.

Компании без собственного производства создают неравную конкуренцию на рынке, не платят пошлины при ввозе товара в страну и налоги. Кроме того, покупатели рискую купить небезопасную продукцию, которая может не соответствовать техническим регламентам.

Замглавы Роскачества Елена Саратцева рассказала, что предприятиям, которые выдают импортные товары за отечественные, может грозить штраф свыше 1,5 млрд рублей.

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