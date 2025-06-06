Научим работать с электронным реестром воинского учета на новом онлайн-курсе

С 9 мая в стране заработал электронный реестр воинского учета. За исполнением новых обязанностей тщательно следит прокуратура и военкоматы. Научим проводить главные операции в реестре без ошибок, чтобы защитить бизнес от проверок и огромных штрафов, на новом онлайн-курсе «Воинский учет-2025: электронный реестр и новые требования для работодателей».

9 мая по всей России заработал единый электронный реестр воинского учета. Теперь организации обязаны зарегистрироваться в нем и передавать сведения в военкомат по новым правилам. О том, как решать поставленные задачи, расскажем на новом онлайн-курсе «Воинский учет-2025: электронный реестр и новые требования для работодателей».

В программе более 40 уроков, а также справочные материалы и тесты для закрепления материала. Онлайн-курс ориентирован на практику, поэтому все знания вы будете сразу же закреплять на реальных задачах, работать в действующем реестре, чтобы разобраться во всех его функциях изнутри.

Вы получите пошаговый алгоритм по ведению воинского учета, образцы всех документов для подачи их через электронный реестр по правилам 2025 года, а также инструкцию по ведению воинского учета в ЗУП.

Вам понадобится меньше двух месяцев, чтобы освоить сложную систему и изучить все нововведения воинского учета 2025 года. Благодаря новым знаниям, вы сможете упростить свой труд, автоматизировать учет в 1С, а главное защитить работодателя от огромных штрафов и ответственности — вплоть до уголовной.

На онлайн-курсе вы узнаете все базовые принципы работы с воинским учетом: как поставить работника на учет в военкомат, кого надо учитывать, как собрать нужные документы и заполнить карточки на сотрудников.

Большое внимание уделено актуальным темам — цифровизации учета и автоматизации всех операций в 1С:ЗУП, ЭДО с военкоматом, работе с электронным реестром повесток и реестром воинского учета.

За время обучения вы научитесь:

Вести общий воинский учет работников организации.

Вставать на учет в военкомате, поймете, кого из сотрудников надо ставить на учет в военкомате.

Оформлять и заполнять учетные карточки воинского учета на сотрудников.

Отработаете формирование и заполнение отчетов для военкоматов без ошибок.

Узнаете, по каким формам и в какие сроки предоставлять отчетность в военкоматы.

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Сейчас вы можете купить новый онлайн-курс «Воинский учет-2025: электронный реестр и новые требования для работодателей» за 16 000 4 900 руб.

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