Если работник старше предельного возраста запаса, подавать сведения в военкомат по нему не нужно

Если в компанию трудоустраивается сотрудник старше предельного возраста пребывания в запасе – отправлять по нему сведения в военкомат не нужно.

Например, на работу приняли специалиста 1968 года рождения. В военном билете стоит отметка, что он не служил, находится в запасе, категории учета 2, группа учета СА, состав «Солдаты».

Военнообязанный, пребывающий в запасе и достигший предельного возраста пребывания в нем, снимается военкоматом с воинского учета: ст. 53 закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ. Направлять сведения по нему не надо.

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