С 1 сентября 2025 бизнес обяжут отчитываться о реализации искусственных грунтов

Специалисты Российского экологического оператора (РЭО) ранее подготовили проект приказа Минприроды, который обязывает бизнес вносить данные о производстве и продаже искусственных грунтов в программу производственного экологического контроля (ПЭК).

Считается, что приказ Минприроды от 12.05.2025 № 262 сделает переработку органических отходов и создание продукции на их основе прозрачными и подконтрольными.

«Добавление искусственных грунтов в программу экологического контроля — логичный шаг. Он позволит сделать отрасль переработки органики более открытой и эффективной. Это не только про отчетность, но и про выполнение национальных экологических целей», — подчеркнули в пресс-службе РЭО.

Компании будут обязаны заранее указывать объем планируемого производства и реализации искусственных грунтов, а потом ежегодно отчитываться об исполнении этих планов.

Новые требования вступят в силу с 1 сентября 2025 года.

Программа экологического контроля — обязательный документ для предприятий, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду.

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