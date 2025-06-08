Яндекс выпустил следующее поколение детальных карт города

Теперь детальная разметка дорог видна не только водителям в режиме навигации, но и всем пользователям — вместе с 3D-достопримечательностями и новыми фотоориентирами. Все дороги в сервисе поменяли цвет на серый — как в реальной жизни.

В основе нового поколения Карт — улицы и дороги с детальной разметкой. Чтобы их увидеть, не нужно переходить в режим автомобильной навигации: они видны всегда и доступны для маршрутов пешком, на велосипеде или общественном транспорте. Для этого разметку обновили: можно посмотреть, где именно проходит велодорожка, автобусная полоса или трамвайные пути.

Подземные переходы выделены фиолетовым цветом и просвечивают через дорожное полотно, что позволяет быстрее понять, куда ведет тот или иной выход. У каждого обозначен тип подъема: с пандусом или без.

Все цвета и шрифты на карте обновились: на смену пастельным тонам пришли более насыщенные и естественные оттенки.

При отдалении карты теперь лучше видно, например, где заканчивается город, а на крупных масштабах — где проходят дороги и тропинки. Топонимы и названия улиц стали более читаемыми.

Обновление карты коснулось всех сценариев использования сервиса — режимов «Транспорт», «Навигатор», пешеходы.

Компания сообщает, что новый дизайн Яндекс Карт уже доступен для всех пользователей во всем мире и на всех платформах.

VIII Всероссийская бухгалтерская онлайн-конференция 18-20 июня: проведите три дня с лучшими экспертами страны.