ФАС нашла нарушения в рекламе денежных переводов Т-Банка

В рекламном сообщении банк рассказал только о плюсах своих денежных переводов, но не упомянул о лимитах и комиссиях, которые важны для потребителей.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело против Т-Банка.

Рекламный ролик кредитной организации рассказывал только о привлекательных сторонах денежных переводов без ограничений, но в нем умолчали о существенных лимитах. Например, о том, что клиенты могут отправить в другие банки не больше 20 тыс. рублей.

Также в сообщении не было сказано о комиссиях за совершение таких операций в размере 1,5%.

«Служба считает, что такие действия Т-Банка могут вводить в заблуждение и содержат признаки нарушения рекламного законодательства», — сказано на сайте ФАС.

Также сотрудники ведомства добавили, что реклама банка не позволяла потребителям получить необходимую информацию для осознанного выбора продукта.

Если вина Т-Банка будет доказана, финкомпании грозит штраф за нарушение ч. 7 ст. 5 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ.

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