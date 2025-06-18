Суды: если у контрагента все признаки технической компании, это не говорит о фиктивности документооборота и нереальности сделок

У контрагента налогоплательщика могут быть все признаки технической фирмы, однако это само по себе не может автоматически влечь вывод о формальности документооборота либо о неисполнении им обязательств по соответствующим сделкам.

Такой вывод из судебной практики по налоговым спорам привела в ходе VIII Всероссийской бухгалтерской конференции «Летняя сессия» Марина Климова — налоговый консультант, преподаватель ИПБ России и Палаты налоговых консультантов, к.э.н., награждена медалью «За заслуги в развитии профессии» ИПБ.

В силу принципа презумпции добросовестности налогоплательщика на налоговом органе лежит бремя доказывания того, что:

приобретение товаров плательщиком не имело места в действительности;

либо спорный товар был фактически поставлен иными лицами.

Согласно постановлениям арбитражных судов Уральского округа от 30.01.2025 № Ф09-7618/24 по делу № А76-1418/2024 и Поволжского округа от 21.03.2025 № Ф06-6473/2024 по делу № А65-24270/2023, налоговый орган не привел доказательств ни того, ни другого.

Поэтому отказ в вычете по НДС был неправомерен.

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