К акту и решению по проверке инспекторы должны приложить полные выписки по операциям на счетах контрагентов и полные сведения из их деклараций

Решение по налоговой проверке может быть отменено в связи с нарушением процедуры ее проведения.

Налогоплательщику отказали в возмещении НДС на том основании, что сделки фиктивны, движение денежных средств у контрагентов имело транзитный характер, а товарные и денежные потоки по цепочке контрагентов имеют признаки несоответствия.

При этом налоговый орган не приложил к акту проверки и решению:

полных выписок по операциям на счетах контрагентов;

полных сведений их деклараций контрагентов за соответствующие периоды.

Таким образом, налогоплательщик был лишен права ознакомиться с этими материалами налоговой проверки. Нарушено требование п. 3.1 ст. 100 НК. И тем самым лишен возможности защищать свои интересы. Поэтому отказ в возмещении НДС незаконен, сочли в постановлении Арбитражного суда Уральского округа от 16.04.2025 № Ф09-1302/25 по делу № А76-15416/2024.

Эту судебную практику по налоговым спорам в ходе VIII Всероссийской бухгалтерской конференции «Летняя сессия» привела Марина Климова — налоговый консультант, преподаватель ИПБ России и Палаты налоговых консультантов, к.э.н.

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