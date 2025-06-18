Оплата третьему лицу не говорит о злоупотреблении и сговоре на необоснованную налоговую экономию

В постановлении АС Поволжского округа от 11.03.2025 № Ф06-1066/2025 по делу № А12-25981/2023 арбитры рассмотрели ситуацию, когда покупатель произвел оплату стоимости приобретаемого имущества, в том числе НДС, не продавцу, а третьему лицу, указанному в договоре.

Этот пример из судебной практики по налоговым спорам в ходе VIII Всероссийской бухгалтерской конференции «Летняя сессия» привела Марина Климова — налоговый консультант, преподаватель ИПБ России и Палаты налоговых консультантов, к.э.н.

Налоговый орган счел, что имеет место признак сговора, направленного на получение сторонами сделки необоснованной налоговой экономии. В итоге покупателю было отказано в вычете НДС.

Но суд указал, что оплата третьему лицу возможна с учетом положений ст. 312 и 313 ГК и не свидетельствует о злоупотреблениях.

Все условия для вычета на стороне покупателя выполнены.