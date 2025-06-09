В Москве открылся первый технопарк в сфере высоких технологий

15 отечественных компаний из сферы легкой промышленности получили доступ к испытательным лабораториям и центру сертификации.

В Москве открылся первый технопарк «Дом легпрома», сообщает департамент предпринимательства и инновационного развития столицы.

«Технопарк "Дом легпрома", расположенный в Южном административном округе на улице Орджоникидзе (дом 12), стал первым московским объектом, официально внесенным Минпромторгом в реестр технопарков в сфере высоких технологий. Технопарк станет важным элементом поддержки российских компаний легкой промышленности. Он предоставляет условия для разработки инновационных решений и продвижения отечественного производства», — говорится в сообщении.

В технопарке работают 15 отечественных предприятий, которые занимают помещения общей площадью более 12 тыс. кв. м. Специализация большинства из них – разработка и пошив текстильных изделий: одежды для детей и танцевального спорта, униформы для персонала гостиниц и ресторанов, медицинских сумок, рюкзаков и футляров.

На площадке есть современные испытательные лаборатории с оборудованием для определения качественных характеристик текстиля и кожи, а также параметров безопасности изделий. Там же работает инжиниринговый центр и аккредитованный центр сертификации продукции легкой промышленности.

«Основная задача технопарка – оказывать предприятиям сопровождение в вопросах стандартизации, сертификации и испытаний продукции легкой промышленности, способствуя повышению конкурентоспособности отечественных товаров на внутреннем и внешнем рынках», — добавляет департамент.

Сейчас в реестр Минпромторга включены четыре технопарка в сфере высоких технологий. Три из них находятся в Татарстане и один — в Москве.

VIII Всероссийская бухгалтерская онлайн-конференция 18-20 июня: проведите три дня с лучшими экспертами страны.