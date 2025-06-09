Компании могут повысить цены, если им придется платить за маркировку звонков

Чтобы за антифрод-меры не пришлось платить самим же пользователям, в НСФР предложили поддержать бизнес льготами или компенсациями.

Национальный совет финрынка (НСФР) подготовил заключение на проект постановления правительства, по которому компании должны маркировать свои звонки. Представители банков считают, что такой подход приведет к росту цен на финансовые услуги.

Оплачивать предупреждения абонентов о том, кто ему звонит, будут организации, а банки, брокеры и страховые компании переложат это на плечи клиентов. Борьба с мошенниками может повысить цены на услуги, но, чтобы этого избежать, представители рынка предлагают предоставить бизнесу налоговые льготы.

Однако в Минцифры не считают, что маркировка звонков может повлиять на тарифы, об этом пишут «Известия».

С 1 сентября 2025 года мобильные операторы обязаны уведомлять абонентов о том, кто им звонит. Так человек поймет, что его беспокоят из реальной компании, а не мошенники, которые только представляются ее представителями.

Аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов отметил, что компании могут рассмотреть возможность отказаться от звонков при коммуникации с клиентами, перейти к использованию чатов и push-уведомлений, что не совсем удобно для возрастных клиентов.

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