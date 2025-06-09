Эксперт расскажет, как правильно признавать выручку селлеров на маркетплейсах
ФНС активно взялась за селлеров, мероприятия налогового контроля совершенствуются, ужесточается борьба с дроблением бизнеса. Какие требования получают селлеры, как на них отвечать, что под прицелом ФНС расскажет практикующий бухгалтер селлеров.
За подробной информацией приходите на бесплатный вебинар «Бухгалтер маркетплейса: признание выручки и ответ на требование ФНС». Он состоится 10 июня в 11:00 мск!
Запись и персональный сертификат о посещении вебинара будут доступны всем подписчикам Клерк.Премиум.
На вебинаре разберем:
Дата признание выручки от торговли на маркетплейсе: НК РФ, письма Минфина и ФНС.
Обмен информацией между ФНС и маркетплейсами.
Что делать если маркетплейс передает в налоговую некорректные данные.
Поставщик изменил ставку НДС.
Требования ФНС: основные претензии и как отвечать.
Спикер — Елена Шедис, основатель бухгалтерского агентства Елены Шедис, практикующий бухгалтер с опытом более 15 лет, член Ассоциации экспертов бухгалтерского бизнеса.
Ждем вас на вебинаре 10 июня в 11:00 мск!
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