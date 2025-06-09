Налоговики разъяснили, когда вступает в силу решение об отсрочке или рассрочке

Отсрочку или рассрочку дадут, только если есть основание и обеспечение.

Подать заявление на отсрочку/рассрочку по налогам теперь можно онлайн через личный кабинет налогоплательщика (ЛК). Но меру поддержки можно получить, только если для этого есть основание и обеспечение: поручительство, залог или банковская гарантия, пишет региональное УФНС.

У налогоплательщиков есть право уплатить налоги, сборы и страховые взносы позднее, если возникли временные затруднения. Можно обратиться за:

отсрочкой – сумма задолженности погашается единовременно. Предоставляется на срок не больше одного года;

рассрочкой – долг погашается поэтапно в соответствии с графиком платежей. Предоставляется на срок не более трех лет.

Заявление на предоставление отсрочки или рассрочки отправляют только в электронной форме по ТКС или через ЛК. Решение о предоставлении отсрочки или рассрочки налоговики примут в течение 10 рабочих дней со дня получения заявления.

Днем вступления в силу решения о предоставлении отсрочки или рассрочки будет:

если договор залога имущества заключен либо банковская гарантия предоставлена на день принятия решения – решение вступает в силу немедленно ;

если договор залога заключен или банковская гарантия представлена позже принятия решения об отсрочке/рассрочке — то решение вступает в силу со дня заключения договора или предоставления банковской гарантии, но не позднее 30 календарных дней со дня принятия решения об отсрочке или рассрочке.

Если в течение 30 календарных дней договор залога не заключен или банковская гарантия не предоставлена, а также в случае отказа в согласовании финансовыми органами субъектов РФ или муниципальных образований – решение не вступает в силу, о чем в трехдневный срок сообщается заявителю.

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